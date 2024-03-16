السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 .. لقاء فاروق وياسين أبرز احداث اليوم

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

ينتظر عدد كبير من الجمهور عرض الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي، والمقرر أن تحمل العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، ووذلك بعد لقاء “ياسين الرفاعي” امير كرارة، بـ “فاروق الرفاعي” أحمد رزق، بعد مقتل الحاج محمود الرفاعي والد الأول وعم الأخير.

 

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6

تشهد الحلقة السادسة من مسلسل “بيت الرفاعي” اللقاء الأول بين ولاد العم “فاروق” و “ياسين” والمنتظر لدى الجمهور، حيث هرب “ياسين” لاثبات براءته من تهمة قتل والده الحاج محمود الرفاعي، بينما يبحث “فاروق” عنه للانتقام لمقتل عمه وقتل “ياسين”.

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل بيت الرفاعى لـ أمير كرارة الحلقة 5

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مسلسلات رمضان 2024|موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" الحلقة 6

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مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 5| أحمد رزق ينجح فى استفزاز أمير كرارة ووقوعه بالفخ

وقام “فاروق” بطرد أسرة “ياسين” من منزلهم، حتى يستفز الأخير ليأتي بنفسه له، بعدما عجز عن الوصول إليه برفقة الشرطة، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة العديد من مشاهد الاكشن والتشابك بالأيدي والأسلحة بين الثنائي.


مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7

يعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 غدًا الأحد على  قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.


مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السابعة

يعد مسلسل بيت الرفاعي أحد مسلسلات المتحدة من انتاج شركة سينرجي، ويعرض ضمن الماراثون الرمضاني الجاري، وتذاع الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي غدا الأحد على قناة أون، وقناة أون دراما حصريا طوال الشهر الكريم، بالاضافة إلى عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.


مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي  تدور أحداثه حول الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان، ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطارد بسببها بسبب اتهامه لمقتل والده.


مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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