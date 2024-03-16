مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 5| أحمد رزق يطرد أسرة أمير كرارة من منزل العائلة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. شهدت الحلقة الخامسة تطورات كبيرة في الأحداث، حيث قرر “فاروق” أحمد رزق، طرد عائلة “ياسين” أمير كرارة، انتقامًا من عائلة عمه الراحل “محمود الرفاعي”، ولكنه يصرح بأنه يفعل ذلك انتقامًا لعمه الذي قتل غدرًا حسبما وصف.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

واستطاع “يحيي” أن يخرج من قسم الشرطة التي قررت إخضاعه للمراقبة بعد خروجه.

وتفاجأ “يحيي” بعد خروجه، بسيطرة ابن عمه “فاروق” على المنزل، وقام بطردهم بشكل صريح من المنزل، وهددهم بالقتل إذا عاد للمنزل ووجدهم، وحاولت خطيبته التي تجسدها دنيا المصري تهدئته، ولكنها فشلت في ذلك، وقام بتعنيفها لإسكاتها.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي تدور أحداثه حول الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطارد بسببها بسبب اتهامه لمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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