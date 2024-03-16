الآن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وهل تم تغير الجدول؟

يحرص طلاب الصف الثالث الثانوي مع قرب الامتحانات على معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وهل تم تغير الجدول عبر جوجل، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، عن بدء الامتحانات في يوم 10 يونيو المقبل وستنتهي في 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وهل تم تغير الجدول

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمي والأدبي وهل تم تغير الجدول.

هل تغير جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

كانت أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني أنّه لم يوجد أي إجراء لأي تعديل على موعد جدول امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2023-2024 لطلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضة» والشعبة الأدبية ومدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا والمكفوفين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنّ امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 ستبدأ في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل وذلك للمواد غير المضافة للمجموع وفي يوم السبت الموافق 22 من يونيو تبدأ للمواد المضافة للمجموع.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يوم الاثنين 10 من يونيو 2024: بمادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية.

يوم الأربعاء 12 من يونيو 2024: مادة الاقتصاد والإحصاء.

ويحصل جميع الطلاب على إجازة عيد الأضحى بداية من يوم 15 يونيو حتى 20 يونيو 2024.

يوم السبت 22 من يونيو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 من يونيو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم 29 من يونيو 2024: مادة الفيزياء بالشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 2 من يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

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يوم السبت 6 من يوليو 2024: امتحان مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 من يوليو2024: مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بشعبة علمى علوم ومادة الجبر والهندسة الفراغية بشعبة علمى رياضة ومادة علم النفس والاجتماع بالشعبة الأدبية.

يوم السبت 13 من يوليو 2024: مادة التفاضل والتكامل بشعبة علمي رياضة.

يوم الأربعاء 17 من يوليو 2024: مادة الأحياء لشعبة علمي علوم ومادة الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

يوم السبت 20 من يوليو 2024: مادة الديناميكا لشعبة علمي رياضة.