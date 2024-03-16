يبحث المواطنون المستعدون لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان 2024 عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وذلك لتجهيز العملات المطلوبة خلال معاملاتهم في المملكة العربية السعودية.



ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 12.7356 جنيه للشراء و12.7735 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 12.7399 جنيه للشراء و12.772 جنيه للبيع.



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 12.7366 جنيه للشراء و12.769 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 12.71 جنيه للشراء و12.759 جنيه للبيع.



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 12.693 جنيه للشراء و12.778 جنيه للبيع.





استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 12.772 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع.



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB عند 12.6691 جنيه للشراء و12.759 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

لم يتحرك سعر الريال السعودي مقابل الدولار حيث ظل ثابت عند نفس قيمته 0.27 دولار أمريكي

ويبلغ الدولار الأمريكي ما يقرب 266.6 ريال سعودي



سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية



تبلغ قيمة 1 ريال سعودي ما يساوي 3،679 ليرة سورية

تبلغ قيمة 5 ريال سعودي ما يساوي 18،395 ليرة سورية

تبلغ قيمة 10 ريال سعودي ما يساوي 36،790 ليرة سورية

تبلغ قيمة 25 ريال سعودي ما يساوي 91،975 ليرة سورية.

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أسعار العملات في مصر اليوم



دولار أمريكى

47.7674 جنيه للشراء

47.9019 جنيه للبيع

يورو

52.2432 جنيه للشراء

52.4095 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

61.1853 جنيه للشراء

61.3767 جنيه للبيع

دولار كنـدى

35.4647 جنيه للشراء

35.5751 جنيه للبيع

كرون دانمركى

7.0067 جنيه للشراء

7.0269 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.5590 جنيه للشراء

4.5732 الله للبيع

كرون ســويدى

4.6625 جنيه للشراء

4.6766 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

54.2997 جنيه للشراء

54.4773 جنيه للبيع

100 ين يابانى

32.3299 جنيه للشراء

32.4231 جنيه للبيع

دينــار كويتى

155.4322 جنيه للشراء

156.0476 جنيه للبيع

درهم اماراتى

13.0061 جنيه للشراء

13.0434 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

31.6268 جنيه للشراء

31.7350 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

126.7007 جنيه للشراء

127.1485 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

124.0680 جنيه للشراء

124.4400 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.0906 جنيه للشراء

13.1418 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

67.3920 جنيه للشراء

67.6294 جنيه للبيع

يوان صينى

6.6439 جنيه للشراء

6.6628 جنيه للبيع

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