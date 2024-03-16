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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث المواطنون المستعدون لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان 2024 عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وذلك لتجهيز العملات المطلوبة خلال معاملاتهم في المملكة العربية السعودية.
 

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.  

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند  12.7356 جنيه للشراء و12.7735  جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 12.7399 جنيه للشراء و12.772 جنيه للبيع.
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 12.7366 جنيه للشراء و12.769  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
 

استقر  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 12.71 جنيه للشراء و12.759  جنيه للبيع.
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس  عند 12.693 جنيه للشراء و12.778 جنيه للبيع.

 

استقر  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 12.772 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع.
 

استقر  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي  CIB عند 12.6691 جنيه للشراء و12.759 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

لم يتحرك سعر الريال السعودي مقابل الدولار حيث ظل ثابت عند نفس قيمته 0.27  دولار أمريكي 

ويبلغ الدولار الأمريكي ما يقرب 266.6 ريال سعودي 
 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 
 

تبلغ قيمة 1 ريال سعودي ما يساوي 3،679 ليرة سورية
تبلغ قيمة 5 ريال سعودي ما يساوي 18،395 ليرة سورية
تبلغ قيمة 10 ريال سعودي ما يساوي 36،790 ليرة سورية
تبلغ قيمة 25 ريال سعودي ما يساوي 91،975 ليرة سورية.

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أسعار العملات في مصر اليوم 
 

دولار أمريكى
47.7674 جنيه للشراء 
47.9019 جنيه للبيع 

يورو
52.2432 جنيه للشراء 
52.4095 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
61.1853 جنيه للشراء 
61.3767 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 
35.4647 جنيه للشراء 
35.5751 جنيه للبيع 

كرون دانمركى
7.0067 جنيه للشراء 
7.0269 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
4.5590 جنيه للشراء 
4.5732 الله للبيع 

كرون ســويدى
4.6625 جنيه للشراء 
4.6766 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
54.2997 جنيه للشراء 
54.4773 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
32.3299 جنيه للشراء 
32.4231 جنيه للبيع 

دينــار كويتى 
155.4322 جنيه للشراء 
156.0476 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
13.0061 جنيه للشراء 
13.0434 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى 
31.6268 جنيه للشراء 
31.7350 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
126.7007 جنيه للشراء 
127.1485 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى 
124.0680 جنيه للشراء 
124.4400 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
13.0906 جنيه للشراء 
13.1418  جنيه للبيع 

دينـار اردنـى
67.3920 جنيه للشراء 
67.6294 جنيه للبيع 

يوان صينى
6.6439 جنيه للشراء 
6.6628 جنيه للبيع 

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