سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري
يبحث المواطنون المستعدون لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان 2024 عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وذلك لتجهيز العملات المطلوبة خلال معاملاتهم في المملكة العربية السعودية.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 12.7356 جنيه للشراء و12.7735 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 12.7399 جنيه للشراء و12.772 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 12.7366 جنيه للشراء و12.769 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 12.71 جنيه للشراء و12.759 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 12.693 جنيه للشراء و12.778 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 12.772 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB عند 12.6691 جنيه للشراء و12.759 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
لم يتحرك سعر الريال السعودي مقابل الدولار حيث ظل ثابت عند نفس قيمته 0.27 دولار أمريكي
ويبلغ الدولار الأمريكي ما يقرب 266.6 ريال سعودي
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية
تبلغ قيمة 1 ريال سعودي ما يساوي 3،679 ليرة سورية
تبلغ قيمة 5 ريال سعودي ما يساوي 18،395 ليرة سورية
تبلغ قيمة 10 ريال سعودي ما يساوي 36،790 ليرة سورية
تبلغ قيمة 25 ريال سعودي ما يساوي 91،975 ليرة سورية.
قد يهمك أيضا:
- سعر الريال السعودى اليوم فى مصر 2024 مقابل الجنيه المصرى والدولار والليرة
- زيادة سعر القمح والإفراج عن السلع حصاد الزراعة في أسبوع (انفوجراف)
- سعر الدولار اليوم رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي
أسعار العملات في مصر اليوم
دولار أمريكى
47.7674 جنيه للشراء
47.9019 جنيه للبيع
يورو
52.2432 جنيه للشراء
52.4095 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
61.1853 جنيه للشراء
61.3767 جنيه للبيع
دولار كنـدى
35.4647 جنيه للشراء
35.5751 جنيه للبيع
كرون دانمركى
7.0067 جنيه للشراء
7.0269 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.5590 جنيه للشراء
4.5732 الله للبيع
كرون ســويدى
4.6625 جنيه للشراء
4.6766 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
54.2997 جنيه للشراء
54.4773 جنيه للبيع
100 ين يابانى
32.3299 جنيه للشراء
32.4231 جنيه للبيع
دينــار كويتى
155.4322 جنيه للشراء
156.0476 جنيه للبيع
درهم اماراتى
13.0061 جنيه للشراء
13.0434 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.6268 جنيه للشراء
31.7350 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.7007 جنيه للشراء
127.1485 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
124.0680 جنيه للشراء
124.4400 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.0906 جنيه للشراء
13.1418 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
67.3920 جنيه للشراء
67.6294 جنيه للبيع
يوان صينى
6.6439 جنيه للشراء
6.6628 جنيه للبيع
إقرأ أيضا
سعر الريال السعودى اليوم فى مصر 2024 مقابل الجنيه المصرى والدولار والليرة
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-3-2024 مقابل الجنيه المصرى
سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة