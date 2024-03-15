سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من الموضوعات التي تشهد بحث مكثف مع بدء شهر رمضان للمعتمرين الراغبين في تجهيز العملات الأجنبية التي يحتاجونها خلال أداء عمرة شهر رمضان الجاري.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

12.7356 جنيه للشراء.

12.7735 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري:

12.7399 جنيه للشراء.

12.772 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية:

12.71 جنيه للشراء.

12.759 جنيه للبيع .

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم:

12.693 جنيه للشراء.

12.778 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر:

12.7366 جنيه للشراء.

12.769 جنيه للبيع .

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:

12.772 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB:

12.6691 جنيه للشراء.

12.759 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

47.7674 جنيه للشراء.

47.9019 جنيه للبيع.

يورو

52.2432 جنيه للشراء.

52.4095 جنيه للبيع.

جنيــه إسترليـنى

61.1853 جنيه للشراء.

61.3767 جنيه للبيع.

دولار كنـدى

35.4647 جنيه للشراء.

35.5751 جنيه للبيع.

كرون دانمركى

7.0067 جنيه للشراء.

7.0269 جنيه للبيع.

كرون نرويجى

4.5590 جنيه للشراء.

4.5732 جنيه للبيع.

كرون ســويدى

4.6625 جنيه للشراء.

4.6766 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

54.2997 جنيه للشراء.

54.4773 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

32.3299 جنيه للشراء.

32.4231 جنيه للبيع.

دينــار كويتى

155.4322 جنيه للشراء.

156.0476 جنيه للبيع.

درهم إماراتى

13.0061 جنيه للشراء.

13.0434 جنيه للبيع.

دولار اســـترالى

31.6268 جنيه للشراء.

31.7350 جنيه للبيع.

دينــار البحــرين

126.7007 جنيه للشراء.

127.1485 جنيه للبيع.

ريـــال عمـــانى

124.0680 جنيه للشراء.

124.4400 جنيه للبيع.

ريـــال قطــــرى

13.0906 جنيه للشراء.

13.1418 جنيه للبيع.

دينـار أردنـى

67.3920 جنيه للشراء.

67.6294 جنيه للبيع.

يوان صينى

6.6439 جنيه للشراء.

6.6628 جنيه للبيع.

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