تقارير دولية ترصد: تراجع أسعار النفط وارتفاع جديد في أسعار الذهب

انخفضت أسعار النفط بنسبة 1.76% لتصل لـ82.08 دولارًا للبرميل مع تصاعد المخاوف بشأن توقعات نمو الطلب في الصين، وفقًا لتقارير دولية.

وأدى عدم وجود إجراءات تحفيز كافية من قبل الحكومة الصينية إلى زيادة المخاوف من عدم تحقيق المعدل المستهدف من النمو والبالغ 5%.

وعلى الرغم من قرار أوبك + بخفض الإنتاج، ذكرت بيانات من ريستادإنرجي (شركة مستقلة لأبحاث الطاقة واستخبارات الأعمال ومقرها في أوسلو بالنرويج) أن إنتاج النفط الخام في دول أوبك + زاد بمقدار 212 ألف برميل يوميًا في فبراير.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.12% يوم الأربعاء حيث أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع أقل من المتوقع في مخزون النفط الخام، كما أدى هجوم الحوثيين على سفينة شحن في خليج عدن إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم، وهي أول خسائر بشرية ناجمة عن هجمات الحوثيين منذ 7 أكتوبر الماضي.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4.61% محققة أكبر زيادة بقياس أسبوعي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند أعلى مستوى له على الإطلاق 2178.95 دولارًا للأونصة بعد صعوده في جميع جلسات الأسبوع. وأظهرت التقارير أن الطلب في الصين ساهم في الارتفاع، حيث يتطلع المستثمرون إلى التحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي المحتمل مع تفاقم أزمة العقارات التجارية في الصين. وفي الولايات المتحدة، ساعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الذهب على اكتساب الزخم.

عوائد سندات الخزانة

تراجعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، بقيادة عوائد السندات متوسطة الأجل وسط تفاؤل المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، حيث جاءت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أقل ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية عما كان متوقعًا.

في نفس الوقت، تباين أداء الأسهم على مدار هذا الأسبوع، حيث أغلقت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع على انخفاض بعدما وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع خلال جلسة الجمعة، إذ جاء الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة تراجع سهم شركة إنفيديا (Nvidia)، بينما أنهت الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع حيث ركز المستثمرون على قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتراجعت أسعار النفط، إذ طغت المخاوف بشأن النظرة المستقبلية للطلب على النفط على قرار (أوبك+) بتمديد الخفض الطوعي للإنتاج. وعلى صعيد آخر، تجاوزت عملة البيتكوين مستوى 68 ألفًا، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق.