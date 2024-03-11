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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تباين أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

 تباينت أسعار صرف العملات الأحنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الإثنين، في البنوك المصرية.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات استقر سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي المصري ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع، كما استقر في بنك مصر ليسجل 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، ارتفع سعر الدولار في البنك التجارى الدولي ليسجل 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، تراجع سعر الدولار ليسجل 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 49.08 جنيه للشراء، و49.22 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت سعر العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في ختام التعاملات.

ففي البنك الأهلي سجل اليورو 53.70 جنيه للشراء، 53.85 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل 53.75 جنيه للشراء، و53.80 للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 53.85 جنيه للشراء، و53.92 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت العملة الأوروبية 53.68 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع.

وبالنسبة للجنيه الإسترليني.. سجل تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي سجل الإسترليني 63.07 جنيه للشراء، و63.28 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الإسترليني 63.16 جنيه للشراء، و63.35 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 63.13 جنيه للشراء، و63.35 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجل الجنيه الإسترليني 63.11 جنيه للشراء، و63.30 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 13.08 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 13.38 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 158.94 جنيه للشراء، و160.21 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ويعني قرار مرونة سعر الصرف تحرير السعر وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.

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