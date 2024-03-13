سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 13 مارس 2024
زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري للمعتمرين المستعدين لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان 2024 وكذلك أداء موسم الحج هذا العام.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي
ننشر في هذا التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وفي البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 12.8998 جنيه للشراء و12.9313 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.9045 جنيه للشراء و12.9366 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 12.931 جنيه للشراء و12.883 جنيه للبيع
بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12.931 جنيه للشراء و12.883 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم بلغ 12.853 جنيه للشراء و12.938 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري
دولار أمريكى
48.3529 جنيه للشراء
48.4909 جنيه للبيع
يورو
52.8497 جنيه للشراء
53.0054 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
61.8385 جنيه للشراء
62.0344 جنيه للبيع
دولار كنـدى
35.8329 جنيه للشراء
35.9458 جنيه للبيع
كرون دانمركى
7.0872 جنيه للشراء
7.1080 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.5990 جنيه للشراء
4.6133 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.7186 جنيه للشراء
4.7331 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
55.0402 جنيه للشراء
55.2288 جنيه للبيع
100 ين يابانى
32.6863 جنيه للشراء
32.7862 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.8920 جنيه للشراء
12.9295 جنيه للبيع
دينــار كويتى
157.3628 جنيه للشراء
157.8633 جنيه للبيع
درهم اماراتى
13.1630 جنيه للشراء
13.2041 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.9564 جنيه للشراء
32.0525 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
128.2603 جنيه للشراء
128.6537 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
125.5853 جنيه للشراء
125.9666 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.2564 جنيه للشراء
13.3016 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
68.1026 جنيه للشراء
68.4899 جنيه للبيع
يوان صينى
6.7218 جنيه للشراء
6.7416 جنيه للبيع
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