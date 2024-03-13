الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري للمعتمرين المستعدين لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان 2024 وكذلك أداء موسم الحج هذا العام. 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 

ننشر في هذا التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وفي البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري. 

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 12.8998 جنيه للشراء و12.9313 جنيه للبيع.

 

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.9045 جنيه للشراء و12.9366  جنيه للبيع 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 12.931 جنيه للشراء و12.883 جنيه للبيع 

 

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12.931 جنيه للشراء و12.883 جنيه للبيع 

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم بلغ 12.853 جنيه للشراء  و12.938 جنيه للبيع 

 

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أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري 

 

دولار أمريكى

48.3529 جنيه للشراء 

48.4909 جنيه للبيع 

يورو

 52.8497 جنيه للشراء

 53.0054 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى

61.8385 جنيه للشراء

62.0344 جنيه للبيع 

دولار كنـدى

35.8329 جنيه للشراء 

35.9458 جنيه للبيع 

كرون دانمركى

 7.0872 جنيه للشراء

7.1080 جنيه للبيع 

كرون نرويجى

 4.5990 جنيه للشراء

4.6133 جنيه للبيع 

كرون ســويدى

 4.7186 جنيه للشراء

4.7331  جنيه للبيع 

فرنك سويسرى

55.0402 جنيه للشراء

55.2288 جنيه للبيع 

100 ين يابانى  

32.6863 جنيه للشراء

32.7862 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى

12.8920 جنيه للشراء

12.9295 جنيه للبيع 

دينــار كويتى  

157.3628   جنيه للشراء

157.8633 جنيه للبيع 

درهم اماراتى

13.1630 جنيه للشراء

13.2041 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى

31.9564 جنيه للشراء

 32.0525 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين

128.2603 جنيه للشراء

 128.6537 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى

125.5853   جنيه للشراء

125.9666 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى

13.2564 جنيه للشراء

 13.3016 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى

68.1026 جنيه للشراء

68.4899 جنيه للبيع 

يوان صينى

6.7218 جنيه للشراء

6.7416 جنيه للبيع 

 

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