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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهدت منصات البحث الإلكترونية اقبال كبير لمعرفة كيفية الحصول على العملة في ظل ارتفاع الطلب على الريال السعودي خلال موسم العمرة الرمضاني، وزادت تساؤلات المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك عن سعر الريال السعودي، اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024

وشهدت أسعار العملة السعودية استقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو 12.99 للشراء ونحو 13.02 للبيع.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 13 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-3-2024 مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الأربعاء 13 مارس 2024.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء نحو 12.99 للشراء ونحو 13.02 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13-3-2024 فى البنوك المصرية

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سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 13 جنيه للشراء ونحو 13.03 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء نحو 12.99 للشراء ونحو 13.04 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاربعاء نحو 13.09 للشراء ونحو 13.17 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاربعاء نحو 12.93 للشراء ونحو 13.03 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الأربعاء 13 مارس نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاربعاء 13 مارس 2024.

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