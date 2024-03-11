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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 11-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يحرص المسافرون إلى المملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهدت أسعار العملة السعودية اليوم استقرارًا ملحوظًا، مقابل سعر الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري، حيث سجل قيمة 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري، طبقًا للأسعار المعلنة من خلال المواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 13.15 جنيه للشراء، ونحو 13.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
يسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 13.19 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك مصر
لامس سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.14 جنيه للشراء، ونحو 13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنك بركة
بلغ سعر الريال السعودي في بنك بركة اليوم نحو 12.85 جنيه للشراء، ونحو 13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم إلى 13.12 جنيه للشراء، ونحو 13.17 جنيه في حالة البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib نحو 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

يسجل اليوم الاثنين سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي. 

ويسجل اليوم الاثنين 1 دولار أمريكي 3.75 ريال سعودي.

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سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

1 ريال سعودي يساوي اليوم الاثنين 3،749 ليرة سورية.

5 ريال سعودي يساوي اليوم 18،745 ليرة سورية.

10 ريال سعودي يساوي 37،490 ليرة سورية.

25 ريال سعودي يساوي اليوم 93،725 ليرة سورية.

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أسعار العملات في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو قيمة 49.44 جنيه للبيع، و49.34 جنيه للشراء. 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو مبلغ 63.06 جنيه للبيع، و62.91 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو 160.90 جنيه للبيع، و160.52 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو 13.46 جنيه للبيع، و13.43 جنيه للشراء.

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