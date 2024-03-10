الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2024/3/10 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يستعد الكثيرين لموسم عمرة رمضان 2024، ومنها الاستعلام عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لتغيير العملات التي يحتاجونها في سفرهم إلى المملكة العربية السعودية.

نرصد خلال السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ في البنوك المصرية والأجنبية، وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر  

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

13.1535 جنيه للشراء.
13.1895 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 
13.13 جنيه للشراء. 
13.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
13.13 جنيه للشراء. 
13.17 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
13.12 جنيه للشراء.
  13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib 

13.08 جنيه للشراء. 
  13.17 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

يسجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي. 
ويسجل 1 دولار أمريكي 3.75 ريال سعودي.
 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 


1 ريال سعودي يساوي 3،749 ليرة سورية.
5 ريال سعودي يساوي 18،745 ليرة سورية.
10 ريال سعودي يساوي 37،490 ليرة سورية.
25 ريال سعودي يساوي 93،725 ليرة سورية.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 
 

دولار أمريكى 
49.3347 جنيه للشراء. 
49.4671 جنيه للبيع.

يورو 
53.7502 جنيه للشراء. 
53.9043 جنيه للبيع. 

جنيــه إسترليـنى 
62.9215 جنيه للشراء. 
63.1102 جنيه للبيع.

دولار كنـدى
36.5442 جنيه للشراء.
36.6532 جنيه للبيع.

كرون دانمركى
7.2104 جنيه للشراء. 
7.2302 جنيه للبيع.

كرون نرويجى
4.7135 جنيه للشراء. 
4.7272 جنيه للبيع.

كرون ســويدى 
4.7976 جنيه للشراء. 
4.8112 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى 
56.0749 جنيه للشراء. 
56.2510 جنيه للبيع.

100 ين يابانى 
33.3771 جنيه للشراء.
33.4690 جنيه للبيع.

دينــار كويتى 
160.5164 جنيه للشراء. 
160.9997 جنيه للبيع.

درهم إماراتى 
13.4306 جنيه للشراء. 
13.4703 جنيه للبيع.

دولار اســـترالى
32.5806 جنيه للشراء. 
32.6879 جنيه للبيع.

دينــار البحــرين
130.8648 جنيه للشراء. 
131.2369 جنيه للبيع.

ريـــال عمـــانى
128.1355 جنيه للشراء.
128.4928 جنيه للبيع.

ريـــال قطــــرى
13.5256 جنيه للشراء. 
13.5694 جنيه للبيع.

دينـار أردنـى 
69.4855 جنيه للشراء. 
69.8590 جنيه للبيع. 

يوان صينى
6.8539 جنيه للشراء. 
6.8726 جنيه للبيع.

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