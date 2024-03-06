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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 6-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-3-2024 مقابل الجنيه المصري من أبرز الموضوعات التي تهم المصريين في الساعات الأخيرة، مع اقتراب الشهر الكريم جلسة التداول واستقر الريال مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية جلسة التعاملات اليوم الأربعاء عند 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، في سياق متصل مع استعدادات بداية موسم عمرة رمضان 2024.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 6-3-2024 

في يوم الأربعاء الموافق 6-3-2024، لم يسجل سعر الريال السعودي اليوم أي تحركات جديدة في أسعار البيع والشراء خلال بداية جلسة التداول اليوم، ويظهر سعر الريال السعودي في السوق المصرية استقرارًا تامًا منذ منتصف عام 2023.

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2024/3/5 مقابل الجنيه المصرى

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي هو 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع. وفيما يتعلق ببنك مصر، فقد سجل الريال السعودي نفس الأسعار في نهاية التعاملات البنكية.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2024/3/5 مقابل الجنيه المصرى

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

اليوم، سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر هدوءًا في نهاية التعاملات البنكية، حيث بلغ 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

فيما يلي جدول يوضح سعر الريال السعودي اليوم في عدد من البنوك:

- سعر الريال السعودي اليوم في مصر:

  - سعر الشراء: 8.19 جنيه.

  - سعر البيع: 8.25 جنيه.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة:

  - سعر الشراء: 8.19 جنيه.

  - سعر البيع: 8.25 جنيه.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة:

  - سعر الشراء: 8.1 جنيه.

  - سعر البيع: 8.25 جنيه.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية:

  - سعر الشراء: 8.21 جنيه.

  - سعر البيع: 8.25 جنيه.

- سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي:

  - سعر الشراء: 8.24 جنيه.

  - سعر البيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبركة والبنك المركزي المصري يبلغ 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، بدايةً من بداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB، سجل سعر 8.18 جنيه شراء و8.25 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.


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