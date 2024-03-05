الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2024/3/5 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يحرص المواطنين المسافرين إلى المملكة العربية مع اقتراب شهر رمضان المبارك على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5 /3 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، بالتزامن مع بدء موسم العمرة، حيث استقر سعر الريال السعودي اليوم بمستهل التعاملات البنكية وبلغ سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي 8.19 جنيه للشراء وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5 /3 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في مصر بالتزامن مع بداية موسم عمرة رمضان 2024.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في بداية التعاملات اليوم لم يسجل سعر الريال السعودي اليوم وجود أي تحركات جديدة بأسعار البيع والشراء في داخل التداولات البنكية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي
استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي بتعاملات البيع والشراء وقيمة 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر هدوءًا مستهل التعاملات البنكية وسجل في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 نحو مبلغ ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي بما سيعادل 3،735 ليرة سورية.

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سعر اليورو الأوروبى اليوم
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33.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
38.74 جنيه للشراء.
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