سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 فى البنوك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يزداد بحثًا مع الاستعداد لموسم العمرة خلال شهر رمضان 2024 الذي تتبقى عليه 9 أيام فقط فلكيًا ويكون أول الإثنين 11 مارس 2024.
وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي المصري
8.2205 جنيه للشراء
8.2552 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي ٠٫٢٧ دولار أمريكي
سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي ٣٫٧٥ ريال
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
30.8300 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
يورو
33.3950 جنيه للشراء
33.5467 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
38.9969 جنيه للشراء
39.1688 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.6958 جنيه للشراء
22.7921 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.4807 جنيه للشراء
4.5001 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9037 جنيه للشراء
2.9167 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9788 جنيه للشراء
2.9921 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.0221 جنيه للشراء
35.1842 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.5547 جنيه للشراء
20.6446 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1787 جنيه للشراء
100.6292 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3937 جنيه للشراء
8.4294 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.0302 جنيه للشراء
20.1200 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7772 جنيه للشراء
82.1248 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0737 جنيه للشراء
80.4161 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4524 جنيه للشراء
8.4923 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4225 جنيه للشراء
43.7144 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2847 جنيه للشراء
4.3030 جنيه للبيع
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