الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 فى البنوك 

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يزداد بحثًا مع الاستعداد لموسم العمرة خلال شهر رمضان 2024 الذي تتبقى عليه 9 أيام فقط فلكيًا ويكون أول الإثنين 11 مارس 2024.

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري. 
 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر  

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي المصري 
8.2205 جنيه للشراء 
8.2552 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  في البنك الأهلي المصري 
8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء  
8.22 جنيه للبيع

 
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 
8.21  جنيه للشراء  
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في  بنك قناة السويس 
8.19 جنيه للشراء 
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة  
8.19 جنيه للشراء 
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  cib  
8.18 جنيه للشراء  
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

سعر  الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي  ٠٫٢٧ دولار أمريكي

سعر  الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي   ٣٫٧٥ ريال
 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 

دولار أمريكى
30.8300 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 

يورو
33.3950 جنيه للشراء 
33.5467 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
38.9969 جنيه للشراء 
39.1688 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 
22.6958 جنيه للشراء 
22.7921 جنيه للبيع 

كرون دانمركى
4.4807 جنيه للشراء 
4.5001 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9037 جنيه للشراء 
2.9167 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9788 جنيه للشراء 
2.9921 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.0221 جنيه للشراء 
35.1842 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.5547 جنيه للشراء 
20.6446 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
100.1787 جنيه للشراء 
100.6292 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3937 جنيه للشراء 
8.4294 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى 
20.0302 جنيه للشراء 
20.1200 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7772 جنيه للشراء 
82.1248 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0737 جنيه للشراء 
80.4161 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4524 جنيه للشراء 
8.4923 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى
43.4225 جنيه للشراء 
43.7144 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.2847 جنيه للشراء 
4.3030 جنيه للبيع

 

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