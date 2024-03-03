سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 فى البنوك 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يزداد بحثًا مع الاستعداد لموسم العمرة خلال شهر رمضان 2024 الذي تتبقى عليه 9 أيام فقط فلكيًا ويكون أول الإثنين 11 مارس 2024.

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي المصري

8.2205 جنيه للشراء

8.2552 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي ٠٫٢٧ دولار أمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي ٣٫٧٥ ريال



أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

30.8300 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع

يورو

33.3950 جنيه للشراء

33.5467 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

38.9969 جنيه للشراء

39.1688 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.6958 جنيه للشراء

22.7921 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.4807 جنيه للشراء

4.5001 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9037 جنيه للشراء

2.9167 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9788 جنيه للشراء

2.9921 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.0221 جنيه للشراء

35.1842 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5547 جنيه للشراء

20.6446 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.1787 جنيه للشراء

100.6292 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3937 جنيه للشراء

8.4294 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.0302 جنيه للشراء

20.1200 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7772 جنيه للشراء

82.1248 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0737 جنيه للشراء

80.4161 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4524 جنيه للشراء

8.4923 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4225 جنيه للشراء

43.7144 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2847 جنيه للشراء

4.3030 جنيه للبيع

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