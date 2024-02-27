عاجل.. بيان مهم من وزارة الداخلية حول شهادات تحركات العمالة الموسمية فى الحج

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا مهما حول استخراج شهادات تحركات العمالة الموسمية لموسم الحج عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وقالت الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، تم نشره عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن آليات استخراج شهادة التحركات الخاصة بالعمالة الموسمية لموسم الحج لعام 2024 تتم من خلال الشركات المرخص لها إلحاق العمالة المصرية بالخارج، التى ستتولى استخراجها من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتسليمها لصاحب الشأن دون الحاجة لتردده على مقرات إدارة الجوازات.