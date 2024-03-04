سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 4-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري والدولار

يحرص المسافرين لاداء مناسك العمرة معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعّر الريال السعودي اليوم الإثنين 4-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، وهي كالتالى:

سعر الريال السعودى اليوم فى البنك المركزى المصرى

8.22 جنيه للشراء.



8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.



8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.



8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.



8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.



8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.



8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.14 جنيه للشراء.



8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الإثنين 4 مارس 2024 نحو مبلغ ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي بما سيعادل 3،735 ليرة سورية.

سعر الدولار في مصر

واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين داخل البنك المركزي، حيث سجل 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما وصل سعره في البنك الأهلي المصري قيمة 30.75 جنيه للشراء ومبلغ 30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري أمام سعر الجنيه نحو 38.66 جنيه للشراء، و38.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاثنين

واستقر سعر اليورو في بنك مصر مسجلا 33.45 جنيه للبيع، و33.21 جنيه للشراء، وفي البنك المركزي 33.4 جنيه للشراء، و33.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

أما الدينار الكويتي فسجل في البنك المركزي المصري 100.03 جنيه للشراء و100.49 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 99.9 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 8.38 جنيه للشراء، و8.4 جنيه للبيع.