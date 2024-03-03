الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

زادت تساؤلات الناس والمواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، عن سعر الريال السعودي اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

 

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصرى

شهدت منصات البحث الإلكترونية إقبالًا كبيرًا لمعرفة كيفية الحصول على العملة في ظل ارتفاع سعر الريال السعودي في السوق الموازية وعدم توافره خلال موسم العمرة الحالي.

 

سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الأحد 3-3-2024

 

كما حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط  لحصول المسافرين علي العملة السعودية وهذه الاشتراطات تبدأ بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر على انشائه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد  تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف  ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع ٨.٢٥ جنيه.


سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 فى البنوك

ومن المقرر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الثاني يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة والمرجع القيام برفعه مرة ثانية بين ١ و٢ %.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 فى البنوك 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، خلال التعاملات المسائية اليوم الاحد 3 مارس 2024.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الأحد  نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري
 

كما سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر
 

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاحد نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد 3 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 3 مارس  2024.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 فى البنوك 

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