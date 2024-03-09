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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 9 مارس 2024 ارتفاعا ملحوظا في مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في بورصة الدواجن، حيث  سجلت أسعار ها اليوم 106 جنيها للكيلو مقابل أسعار أمس والتي سجلت 93 جنية للكيلو ونستعرض في السطور التالية أسعار الطيور بمختلف أنواعها في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الدواجن اليوم السبت 9 مارس 2024 

شهدت أسعار الدواجن اليوم ارتفاع ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت 9 مارس 2024 مابين 105 جنيه 106 جنيه في الكيلو الواحد، مقابل أسعار امس والتي سجلت 93 جنية للكيلو.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

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أسعار الدواجن الساسو اليوم السبت 9 مارس 2024 

وقد ارتفعت ايضا أسعار لحم الفراخ الساسواليوم السبت لتسجل أسعارها مابين  110 جنيه و111 جنيه للكيلو، مقابل أسعار أمس والتي سجلت أسعارها 105 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم السبت 9 مارس 2024 

بينما استقرت أسعار الفراخ البلدي والتي تعد من ابرز اللحوم التي يفضلها الكثير من المواطنون، فقد سجلت أسعارها اليوم السبت 120 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر  130 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت أسعار لحم أمهات أبيض لتسجل أسعارها 81 جنيه.

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الفراخ بـ96 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار مجزأت الدواجن اليوم السبت 9 مارس 

البانية من أكثر مجزأت الدواجن التي يبحث عن أسعارها الكثير من المواطنون حيث تختلف أسعارها من منطقة إلي أخري فقد سجلت أسعارها اليوم السبت سعر تراوح ما بين 220 و227 جنيها.

و وصل سعر كيلو الشيش طاووق فيتراوح بين 210 و225 جنيها حيث يختلف أسعارها من منطقة إلي أخري، كما سجلت أسعار الأوراك اليوم السبت 9 مارس في الأسواق الشعبية سعر تراوح ما بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 125 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

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