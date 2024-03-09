حفاظا على الاقتصاد الوطنى.. "الداخلية" تواجه مزورى العملات المحلية والأجنبية

تعد جريمة تزوير العملات المحلية أو الأجنبية، أحد أخطر الجرائم المنظمة التي من شأنها المساس باستقرار الاقتصاد الوطني، ولذلك أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حريصة على مواجهة هذا النوع من الجريمة، في إطار جهودها للحفاظ على الاقتصاد القومي المصري.

وخلال الأيام القليلة وجهت وزارة الداخلية ضربات قاضية لعدد من التشكيلات العصابية التي تقوم بتقليد العملات سواء الأجنبية أو المحلية وبيعها بمقابل لراغبي الحصول عليها.

عصابة الفلوس المزورة في الزيتون

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بترويج العملات المالية المزورة وإستخدمها فى شراء المنتجات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة) وأقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من (عاطل له معلومات جنائية، وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون) أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "مُقلدة" - مبلغ مالى "صحيح"– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة فى التزوير - ٢ وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أخطبوط تزوير العملات في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية.

وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجراميًا تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد "على خلاف الحقيقة" بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية.

مزور وسيدة يقلدان العملات الأجنبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وإستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على أمـوال المواطنين راغبــى شــراء العملات الأجنبية خارج نطــــاق الســوق المصرفــية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة") وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكى فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.