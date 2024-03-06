الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لحيازتهما 27 مليون جنيه.. حبس سيدة ونجلها بتهمة الاتجار فى العملات بنبروه

المتهمين
المتهمين

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة ونجلها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية وحيازة 27 مليون جنيه. 

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين من القائمين على ذلك النشاط وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية" مختلفة، استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (سيدة ونجلها) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج - جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه) بالتحصل على النقد الأجنبى من العاملين المصريين فى إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب "المقاصة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية " مختلفة وبعض المشغولات الذهبية، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة  (27 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سيدة إتجار فى العملات مليون

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