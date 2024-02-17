ضبط سيدة وشخصين غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار فى المخدرات بأسوان

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أسوان؛ لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية "شراء العقارات والسيارات"، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ"50 مليون جنيه تقريبًا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.