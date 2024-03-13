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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13-3-2024 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري محور اهتمام الملايين من المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك خاصة العشر أيام الأخيرة لحضور ختم القرآن في الحرم المكي أثناء صلاة القيام.

 

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 13-3-2024

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13:05 جنيه للشراء و13:08 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13:00 جنيه للشراء و13:03 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في بنك مصر بنحو 13:01 جنيه للشراء و13:04 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 12:99 جنيه للشراء و13:04 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي الكويتي وصل الريال السعودي نحو 12:95 جنيه للشراء و13:04 جنيه للبيع. 

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بعد اهتمام الدورى السعودى.. ليفربول يُحدد سعر بيع محمد صلاح

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سعر الدولار اليوم الأحد 10-3-2024 في البنك المركزي والبنوك المصرية للتعاملات المسائية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 13:02 جنيه للشراء و13:11 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 13:09 جنيه للشراء و13:12 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي يتداول الريال السعودي بنحو 12:97 جنيه للشراء و13:06 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال السعودي نحو 12:95 جنيه للشراء و13:04 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي وصل الريال السعودي نحو 12:95 جنيه للشراء و13:04 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي نحو 3 ريالات في كافة البنوك السعودية وفقا لتصريحات البنك المركزي السعودي وذلك يعادل نحو 0.27 دولار. 

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سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

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سعر الذهب للبيع والشراء بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12-3-2024

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 13-3-2024

سجل اليورو الأوروبي نحو 53:59 جنيه للشراء و53:70 للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى نحو 62:93 جنيه للشراء و63:08 للبيع.

يتداول الريال السعودي بنحو 13:05 جنيه للشراء و13:08 للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 159:48 جنيه للشراء و159:86 للبيع.

 

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