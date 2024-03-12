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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الذهب للبيع والشراء بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12-3-2024

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024 بالجنيه المصري والدولار محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليًا خاصة الراغبين في استثمار مدخراتهم في المعدن النفيس للحفاظ على قيمتها، بالإضافة إلى المقبلين على الزواج، حيث تشهد الأسعار تذبذب في الأسعار بفعل البورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في محلات الصاغة الثلاثاء 12-3-2024

يشهد سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في محلات الصاغة الثلاثاء 12-3-2024 تراجعت طفيفة بقيمة 50 جنيهًا بالتزامن مع وصول الأوقية بالبورصة العالمية إلى ارتفاع تاريخي عقب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي دورته التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة يونيو المقبل.

وسجل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر نحو 3220 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 97 دولارًا لتسجل 2195 دولارًا بنسبة ارتفاع سجلت نحو 4.7%، وذلك بفعل تلميحات الفيدرالي الأمريكي ببدء خفض أسعار الفائدة منتصف العام الجاري وبيانات الوظائف الأمريكية عن شهر فبراير والتي كشفت عن ارتفاع معدلات البطالة وجاءت الأسعار كما يلي:

سجل جرام الذهب من عيار 24

البيع 3685.75 جنيه.
الشراء 3600 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 17.25 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 22

البيع 3378.5 جنيه.
الشراء 3300 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 15.75 نقطة.

 

سجل جرام الذهب من عيار 21

البيع 3225 جنيهًا.
الشراء 3150 جنيهًا.
بمعدل صعود وصل إلى 15 نقطة.

 

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«التصديرى للحاصلات»: 15% تراجعًا فى أسعار الأرز

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20% انخفاضًا فى أسعار اللحوم

سعر الذهب في مصر الثلاثاء 12-3-2024


سجل جرام الذهب من عيار 18

البيع 2764.25 جنيه.
الشراء 2700 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 12.75 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 14

البيع 2150 جنيهًا.
الشراء 2100 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.


سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت اونصة الذهب في البورصة العالمية

البيع 2179$.
الشراء 2178$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.


سجل جنيه الذهب في الصاغة

البيع 25800 جنيه.
الشراء 25200 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 120 نقطة.

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بعد اهتمام الدورى السعودى.. ليفربول يُحدد سعر بيع محمد صلاح

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الاثنين 11 مارس 2024

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب من محل للآخر وفق الأعيرة الذهبية المختلفة ووزن المشغولات الذهبية، حيث يضاف إليها أيضًا الضرائب والرسوم الدمغة التي تقررها مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتتراوح من 50 جنيهًا للجرام 24 إلى 120 جنيهًا.


سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجل جنيه الذهب BTC من عيار 21 نحو 28205 جنيهًا في حالة تغليفه يتم رد 20 جنيهًا من قيمة المصنعية والدمغة وفي حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات فقط.

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أسعار الدولار في البوك المصرية

سعر الذهب الذهب محلات الصاغة جرام الذهب عيار 24

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