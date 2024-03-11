الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

«التصديرى للحاصلات»: 15% تراجعًا فى أسعار الأرز

الأرز
الأرز

كشف مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن أن أسعار المحصول تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية بنسبة لا تقل عن ١٥٪، مؤكدًا أن سعر الطن تراجع من ٢٠ إلى ١٧ ألف جنيه، متوقعًا استمرار الانخفاض خلال رمضان بسبب وفرة المعروض.

وأشار إلى أن سعر الكيلو تراجع من ٣٦ و٤٠ جنيهًا إلى ٣٠ و٣٣ جنيهًا، موضحًا أن أعلى سعر لطن الأرز رفيع الحبة بلغ ١٧٥٠٠ جنيه، والعريض بين ١٨ و١٨٫٥ ألف جنيه، أما الأبيض الرفيع فيتراوح بين ٢٦ و٢٧ ألف جنيه. وأوضح «النجارى» أن التخفيضات تأتى فى ظل استمرارية الجهود المبذولة لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار وتعكس أيضًا تفاعل السوق مع التغيرات فى العرض والطلب، وتوفر الأرز بأسعار معقولة يعزز مستوى المعيشة ويسهم فى تحقيق الاستقرارين الاقتصادى والاجتماعى.

داعيًا إلى مواصلة ضبط الأسوق لتوفير الأرز بأسعار معقولة وضمان استدامة تلبية احتياجات المستهلكين.

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

20% انخفاضًا فى أسعار اللحوم

عامر حسين يعرض على مجلس الجبلاية عقوبة إيقاف شيكابالا

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها