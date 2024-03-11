«التصديرى للحاصلات»: 15% تراجعًا فى أسعار الأرز

كشف مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن أن أسعار المحصول تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية بنسبة لا تقل عن ١٥٪، مؤكدًا أن سعر الطن تراجع من ٢٠ إلى ١٧ ألف جنيه، متوقعًا استمرار الانخفاض خلال رمضان بسبب وفرة المعروض.

وأشار إلى أن سعر الكيلو تراجع من ٣٦ و٤٠ جنيهًا إلى ٣٠ و٣٣ جنيهًا، موضحًا أن أعلى سعر لطن الأرز رفيع الحبة بلغ ١٧٥٠٠ جنيه، والعريض بين ١٨ و١٨٫٥ ألف جنيه، أما الأبيض الرفيع فيتراوح بين ٢٦ و٢٧ ألف جنيه. وأوضح «النجارى» أن التخفيضات تأتى فى ظل استمرارية الجهود المبذولة لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار وتعكس أيضًا تفاعل السوق مع التغيرات فى العرض والطلب، وتوفر الأرز بأسعار معقولة يعزز مستوى المعيشة ويسهم فى تحقيق الاستقرارين الاقتصادى والاجتماعى.

داعيًا إلى مواصلة ضبط الأسوق لتوفير الأرز بأسعار معقولة وضمان استدامة تلبية احتياجات المستهلكين.