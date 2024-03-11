سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الاثنين 11 مارس 2024

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك و الصرافات المصرية خلال تعاملات الإثنين 11 مارس 2024 بنفس حالة إغلاق أمس مع تغيرات طفيفة بين السوق السوداء والبنوك، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.09 جنيه للشراء و49.22 جنيه للبيع.

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 49.11 جنيه للشراء، 49.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 11 مارس 2024

يستعرض “الدستور” للقراء سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 11 مارس 2024 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وفقا للوحة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه إلى 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى نفس المستويات عند 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وفي بنك ابو ظبي سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 49.45 جنيه للشراء 49.55 جنيه للبيع.

حالة ترقب في السوق السوداء

حالة ترقيب في السوق السوداء لم يتم تداول أي أسعار للدولار أو أي تعاملات بسبب الاسعار الرسمية داخل البنوك.

دعمًا بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار

ومن الجدير بالذكر أن صرح وزير المالية خلال مؤتمر لوزارة المالية إن الحكومة ستتلقى دعمًا بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الفترة المقبلة.

وأكد أن حزمة المساعدات الأوروبية سيخصص منها جزء للقطاع الخاص وجزء آخر لإصلاحات الموازنة العامة للدولة.

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