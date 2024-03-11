الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الاثنين 11 مارس 2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك و الصرافات المصرية خلال تعاملات الإثنين 11 مارس 2024 بنفس حالة إغلاق أمس مع تغيرات طفيفة بين السوق السوداء والبنوك، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.09 جنيه للشراء و49.22 جنيه للبيع.

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 49.11 جنيه للشراء، 49.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 11 مارس 2024

يستعرض “الدستور” للقراء سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 11 مارس 2024 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وفقا للوحة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

وفي البنك  الأهلي المصري سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 11-3-2024 فى بنوك مصر

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سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 11-3-2024 بالجنيه والدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه إلى 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى نفس المستويات عند 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وفي بنك ابو ظبي سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 49.45 جنيه للشراء 49.55 جنيه للبيع.

حالة ترقب في السوق السوداء 

حالة ترقيب في السوق السوداء لم يتم تداول أي أسعار للدولار أو أي تعاملات بسبب الاسعار الرسمية داخل البنوك.

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سعر الدولار اليوم الأحد 10-3-2024 في البنك المركزي والبنوك المصرية للتعاملات المسائية

دعمًا بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار

ومن الجدير بالذكر أن صرح وزير المالية خلال مؤتمر لوزارة المالية إن الحكومة ستتلقى دعمًا بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الفترة المقبلة. 

وأكد أن حزمة المساعدات الأوروبية سيخصص منها جزء للقطاع الخاص وجزء آخر لإصلاحات الموازنة العامة للدولة.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 11-3-2024 فى بنوك مصر

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 11-3-2024 فى بنوك مصر

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