سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 11-3-2024 بالجنيه والدولار

تسيطر حالة من الهدوء مع بداية أول أيام شهر رمضان المبارك على سعر الذهب في مصر اليوم الأثنين 11-3-2024 بالجنيه المصري والدولار، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم بمصر استقرارًا في أسواق الصاغة المصرية والبورصة العالمية، فحافظ سعر جرام الذهب عيار 21 لآخر انخفاض سجله في تعاملات أمس عند مبلغ 3200 جنيه للبيع.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 11-3-2024 بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 11 مارس 2024.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

وأوضحت شعبة الذهب، خلال آخر بيان مُحدث لها، استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين، 11 مارس 2024، في الأسواق المصرية، وذلك بالتزامن مع إجازة الصاغة الأسبوعية، وتكون عند المستويات الآتية:

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين على 3657 جنيهًا للبيع و3600 جنيه للشراء (السعر غير شامل المصنعية).

سعر الذهب اليوم عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين عند 3200 جنيه للبيع و3150 جنيهًا للشراء (السعر غير شامل المصنعية).

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين عند 2742 جنيهًا للبيع وقيمة 2700 جنيه للشراء، ويكون (السعر غير شامل المصنعية).

سعر الذهب btc اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب الآن على 25600 جنيه مقابل 25200 جنيه للشراء (السعر غير شامل المصنعية).

سعر الذهب العالمي اليوم

استقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية على مستوى قياسي، حيث أغلقت الأسواق يوم الجمعة الماضي عند أعلى مستوى سجله المعدن الأصفر في الإطلاق، وذلك بعد أن عززت بيانات حديثة ارتفاع معدل البطالة بأمريكا التوقعات بأن يكون مجلس البنك المركزي الأمريكي قد سيبدأ في خفض سعر الفائدة قريبًا.

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سعر الذهب اليوم بالدولار

واستقر سعر الذهب اليوم الإثنين في العقود الفورية عند 0.5% بمبلغ 2170.55 دولار للأوقية، فيما استقرت أسعار الذهب بالعقود الأمريكية الآجلة عند الارتفاع 0.9% بقيمة 2185.50 دولار.