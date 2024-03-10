سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن وأسعار عيار 21

سجل سعر الذهب عالميا ارتفاع جديد للجلسة الثامنة على التوالي مع توقعات اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، كما سجل سعر الذهب في مصر ارتفاع جديد ليكمل سلسلة الارتفاعات التي بدأها من الاسبوع الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن.

سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن

واصل سعر الذهب عالميا ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي، ويقترب من تسجيل أطول سلسلة أرباح يومية منذ أغسطس عام 2020. – عام الكورونا-، ويأتي ارتفاع سعر الذهب عالميا مع ظهور البيانات الرسمية الخاصة بالبطالة، والتي أظهرت انخفاض متوسط معدل الأجور إلى 4.3% من 4.4% بشهر يناير السابق.

وقفزت أسعار الذهب الفورية بنحو 0.47% لتصل إلى 2170.09 دولار للأوقية، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب (تسليم شهر أبريل) بنسبة 0.66% ليسجل 2179.4 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

واصل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعه للاسبوع الثاني على التوالي، حيث عاود الذهب عيار 21 تخطي مستوى 3000 جنيه للجرام، وسجل خلال تعاملات اليوم الأحد 3255 جنيه للجرام، ويرتفع عند حساب المصنعية والتي تتراوح بين 60 جنيه إلى 100 جنيه على جرام الذهب ، وجاء سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

3685.75 جنيه للبيع

3600 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

3378.5 جنيه للبيع

3300 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

3225 جنيه للبيع

3150 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18

2764.25 جنيه للبيع

2700 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 14

2150 جنه للبيع

2100 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12

1842.75 جنيه للبيع

1800 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 9

1382.25 جنيه للبيع

1350 جنيه للشراء.

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