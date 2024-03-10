الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف شرق منطقة الفخارى جنوب خان يونس بغزة

قصف مدفعي
قصف مدفعي

 أفادت  قناة "القاهرة الإخبارية"  في نبأ عاجل، عن وقوع قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمنطقة الفخاري جنوب خان يونس بقطاع غزة، وذلك وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

تواصل القصف الإسرائيلي وخطورة الأوضاع الميدانية

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

غزة جنوب خان يونس قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية منطقة الفخاري خان يونس

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