السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد سنجاب: حزب الله نفّذ عددًا من العمليات ردًا على غارات الاحتلال

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، يزعم أنها مقرات تابعة لحزب الله في الجنوب، وكان هذا الاستهداف على مدار يوم أمس أسفر عن سقوط ثلاثة عناصر ضحايا جراء هذا القصف.

أضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله اللبناني نفذ عددًا من العمليات، وصلت إلى 5 عمليات بالأمس ردًا على هذه الاعتداءات على الجنوب اللبناني.

تمشيط بالأسلحة الرشاشة لعدد من المناطق

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن اليوم شهد ثلاث غارات إسرائيلية جوية بمنطقة الناقورة، التي تضم المقر الرئيسي لقيادة الأمم المتحدة "اليونيفيل"، وهناك نوع من أنواع التحدي للقوة الأممية الموجودة بهذه المنطقة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أن هناك استهدافا لمنزل في بلدة الضهيرة، وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة لعدد من المناطق في القطاعين الأوسط والغربي.

حزب الله غارات الاحتلال الاحتلال حزب الله نفذ عدد ا من العمليات أحمد سنجاب أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت

مواد متعلقة

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 2 وإصابة 2 إثر استهداف مواطنين قرب مفترق نتساريم

الجيش الفرنسى: تدمير 4 طائرات مسيرة تتجه نحو البعثة البحرية الأوروبية بخليج عدن

القاهرة الإخبارية: طائرات تقلع من الأردن لتنفيذ إنزال جوى للمساعدات لقطاع غزة

الرئيس يكشف تكلفة إعادة إعمار غزة

الرئيس السيسى: لن نخون دماء الشهداء.. وحدود مصر ستبقى كما كانت لآلاف السنين

السيسى: التاريخ سيتوقف طويلًا أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية

الرئيس السيسى: "نعانى بس يبقى عندنا بلد قادرة".. و"السعر المرن" يضمن النجاح

الرئيس السيسى عن الفريق عبدالمنعم رياض: الاستقامة والزهد فى الدنيا طريق الخير

الأكثر قراءة

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

أبرز الاتهامات الموجهه لقاتل المصريين بقطر من خلال أمر الإحالة

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة