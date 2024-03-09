أحمد سنجاب: حزب الله نفّذ عددًا من العمليات ردًا على غارات الاحتلال

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، يزعم أنها مقرات تابعة لحزب الله في الجنوب، وكان هذا الاستهداف على مدار يوم أمس أسفر عن سقوط ثلاثة عناصر ضحايا جراء هذا القصف.

أضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله اللبناني نفذ عددًا من العمليات، وصلت إلى 5 عمليات بالأمس ردًا على هذه الاعتداءات على الجنوب اللبناني.

تمشيط بالأسلحة الرشاشة لعدد من المناطق

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن اليوم شهد ثلاث غارات إسرائيلية جوية بمنطقة الناقورة، التي تضم المقر الرئيسي لقيادة الأمم المتحدة "اليونيفيل"، وهناك نوع من أنواع التحدي للقوة الأممية الموجودة بهذه المنطقة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أن هناك استهدافا لمنزل في بلدة الضهيرة، وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة لعدد من المناطق في القطاعين الأوسط والغربي.