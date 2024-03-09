السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الجيش الفرنسى: تدمير 4 طائرات مسيرة تتجه نحو البعثة البحرية الأوروبية بخليج عدن

تدمير طائرات مسيرة
تدمير طائرات مسيرة

أعلن الجيش الفرنسي، عن تدمير 4 طائرات مسيرة كانت تتجه نحو البعثة البحرية الأوروبية في خليج عدن، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

حالة استنفار قصوى تحسبًا لصراع محتدم مع روسيا

وتشهد القوات الفرنسية حالة استنفار قصوى تحسبًا لصراع محتدم مع روسيا، وذلك بعد دخول حرب أوكرانيا عامها الثالث، وتحولها إلى صراع أوسع بين حلف الناتو والدولة الروسية.

وكان قائد الجيش الجنرال بيير شيل قد قال في وقت سابق من شهر يناير الماضي، إنه بحلول عام 2027، يهدف الجيش الفرنسي إلى أن يكون قادرًا على نشر فرقة واحدة قوامها حوالي 25 ألف جندي في 30 يومًا.

عدن خليج عدن البعثة البحرية الأوروبية الجيش الفرنسى تدمير 4 طائرات مسيرة

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