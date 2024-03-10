الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله: نفذنا هجومًا جويًا بمُسيرتين انقضاضيتين على مواقع مدفعية الاحتلال بعرعر

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله، عن أنه تم تنفيذ هجوم جوي بمسيرتين انقضاضيتين على مواقع مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في "عرعر" وأصبنا الأهداف بدقة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المُكثّف على غزة

في سياق آخر، يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

حزب الله هجوما جويا بمسيرتين انقضاضيتين عرعر مدينة عرعر مواقع مدفعية الاحتلال بعرعر مدفعية الاحتلال الاحتلال

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