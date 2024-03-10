حزب الله: نفذنا هجومًا جويًا بمُسيرتين انقضاضيتين على مواقع مدفعية الاحتلال بعرعر

أعلن حزب الله، عن أنه تم تنفيذ هجوم جوي بمسيرتين انقضاضيتين على مواقع مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في "عرعر" وأصبنا الأهداف بدقة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المُكثّف على غزة

في سياق آخر، يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.