السبت 09 مارس 2024
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القاهرة الإخبارية: تصعيد خطير للحوثيين باستهداف القطع العسكرية الأمريكية والدولية

إياد الموسمي
إياد الموسمي

قال إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن هناك تصعيدًا خطيرًا للحوثيين باستهداف القطع العسكرية الأمريكية والدولية التابعة للتحالف الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف "الموسمي"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تدمير الحوثيين مدمرة أمريكية في البحر الأحمر هو العملية الأولى من نوعها منذ إعلان استهداف السفن التجارية، لافتًا إلى أنهم يعملون على التصعيد بشكل كبير خلال تلك الفترة.

الجيش الفرنسى أعلن إسقاط 4 مُسيّرات

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، عن أن الجيش الفرنسي أعلن إسقاط 4 مُسيّرات كانت تتجه نحو البعثة البحرية الأوروبية في خليج عدن، والتعامل معها، منوهًا بأن هناك تصعيدًا كبيرًا وخطيرًا من الحوثيين باستهداف السفن العسكرية.

وتابع: الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر استهداف سفنها عمليات خطيرة جدًا، وهناك عمليات مركزة لحماية السفن ومساعدتها، لكن هناك اشتباكات مع الحوثيين تجعل الأوضاع تتجه نحو المزيد من التصعيد.

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