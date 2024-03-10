الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 10-3-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

الذهب
الذهب

يزداد معدل البحث عن سعر الذهب في مصر مع التغيرات التي تشها الساحة الاقتصادية المصرية لرصد مدى استقراره الذي ثبت عليه منذ اسبوعين تقريبًا ام عاد للارتفاع من جديد.
 

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار، وكذلك سعر الذهب في السعودية.

 

سعر الذهب في مصر 

سعر الذهب عيار 24
للبيع  3685.75 جنيه 
للشراء 3600 جنيه 
بارتفاع جديد قدره 17.25 جنيه 

سعر الذهب عيار 22 

للبيع  3378.5 جنيه 
للشراء 3300 جنيه 
بارتفاع جديد قدره 15.75 جنيه 
 

سعر الذهب عيار 21

للبيع 3225 جنيها
للشراء 3150 جنيها 
بارتفاع جديد قدره 15 جنيها 

سعر الذهب عيار 18
للبيع 2764.25  جنيه 
للشراء 2700 جنيه 
بارتفاع جديد قدره 12.75 جنيه 
 

سعر الذهب للبيع والشراء 

سعر الذهب عيار 14
للبيع 2150 جنيها 
للشراء 2100 جنيه 
بارتفاع جديد قدره 10 جنيهات 
 

سعر الذهب عيار 12
للبيع 1842.75 جنيه 
للشراء 1800 جنيه 
بارتفاع جديد قدره 8.5 جنيه 

سعر الذهب عيار 9
للبيع 1382.25 جنيه 
للشراء 1350 جنيها 
بارتفاع جديد قدره 6.5 جنيه 

سعر جنيه ذهب

للبيع 25800 جنيه 
للشراء 25200 جنيه 
بارتفاع جديد قدره 120 جنيها 

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سعر الذهب بالدولار 

سجل  سعر الذهب العالمي للأونصة 

للبيع 2179 دولار أمريكي بما يساوي بالجنيه المصري 107،860.5 جنيه. 
للشراء  2178  دولار أمريكي بما يساوي بالجنيه المصرى 107،811 جنيه. 
 

سعر الذهب في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24
262.74 ريال سعودي 
70.06 دولار أمريكي 

سعر جرام الذهب عيار 22 
240.85 ريال سعودي 
64.23 دولار أمريكي 

سعر جرام الذهب عيار 21 
229.90 ريال سعودي 
61.31 دولار أمريكي 

سعر جرام الذهب عيار 18 
197.06 ريال سعودي 
52.55 دولار أمريكي 

سعر جرام الذهب عيار 14 
153.27 ريال سعودي 
40.87 دولار أمريكي 

سعر أونصة الذهب
بيع 8،172.15 ريال سعودي 
2،179.24 دولار أمريكي 

سعر أونصة الذهب شراء 
8،175.90 ريال سعودي
2،180.24 دولار أمريكي 

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