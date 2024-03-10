سعر الذهب اليوم الأحد 10-3-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

يزداد معدل البحث عن سعر الذهب في مصر مع التغيرات التي تشها الساحة الاقتصادية المصرية لرصد مدى استقراره الذي ثبت عليه منذ اسبوعين تقريبًا ام عاد للارتفاع من جديد.



ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار، وكذلك سعر الذهب في السعودية.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

للبيع 3685.75 جنيه

للشراء 3600 جنيه

بارتفاع جديد قدره 17.25 جنيه

سعر الذهب عيار 22

للبيع 3378.5 جنيه

للشراء 3300 جنيه

بارتفاع جديد قدره 15.75 جنيه



سعر الذهب عيار 21

للبيع 3225 جنيها

للشراء 3150 جنيها

بارتفاع جديد قدره 15 جنيها

سعر الذهب عيار 18

للبيع 2764.25 جنيه

للشراء 2700 جنيه

بارتفاع جديد قدره 12.75 جنيه



سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14

للبيع 2150 جنيها

للشراء 2100 جنيه

بارتفاع جديد قدره 10 جنيهات



سعر الذهب عيار 12

للبيع 1842.75 جنيه

للشراء 1800 جنيه

بارتفاع جديد قدره 8.5 جنيه

سعر الذهب عيار 9

للبيع 1382.25 جنيه

للشراء 1350 جنيها

بارتفاع جديد قدره 6.5 جنيه

سعر جنيه ذهب

للبيع 25800 جنيه

للشراء 25200 جنيه

بارتفاع جديد قدره 120 جنيها

سعر الذهب بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي للأونصة

للبيع 2179 دولار أمريكي بما يساوي بالجنيه المصري 107،860.5 جنيه.

للشراء 2178 دولار أمريكي بما يساوي بالجنيه المصرى 107،811 جنيه.



سعر الذهب في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24

262.74 ريال سعودي

70.06 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 22

240.85 ريال سعودي

64.23 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21

229.90 ريال سعودي

61.31 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 18

197.06 ريال سعودي

52.55 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 14

153.27 ريال سعودي

40.87 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب

بيع 8،172.15 ريال سعودي

2،179.24 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب شراء

8،175.90 ريال سعودي

2،180.24 دولار أمريكي

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