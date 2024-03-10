التعليم تزف بشرى للمعلمين غير الناجحين فى المسابقات الماضية

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مفاجأة سارة للمعلمين الذين لم ينجحوا في مسابقات المعلمين خلال السنوات الماضية ولم يجتازوا الاختبارات أو لم ينجحوا في القبول.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هؤلاء المعلمين لهم الحق في التقديم مرة أخرى خلال المسابقات المقبلة.

وأشارت المصادر خلال تصريحاتها إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستعلن عن المسابقات التكميلية قريبًا رسميًا، وسيتم السماح للمعلمين بالتقديم من خلال رابط رسمي سيتم الإعلان عنه من قبل الوزارة.

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ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ على استعداد الجهاز لإعلان تفاصيل مسابقة شغل 18,886 وظيفة معلم مادة بالوزارة قريبًا، بجانب الاستعداد لتنفيذ توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يتم الالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الأولى.

وناشد رئيس الجهاز الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، بالاستعداد جيدًا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدًا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، ومشددًا على قيام الجهاز بنشر كل المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

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