مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-3-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

- مباراة الداخلية ضد بيراميدز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة برايتون ضد نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- مباراة وست هام يونايتد ضد بيرنلي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي: في الساعة السادسة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد رايو فاليكانو: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 3

- مباراة لاس بالماس ضد أتلتيك بيلباو: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 3

- مباراة ريال بيتيس ضد فياريال: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ليتشي ضد هيلاس فيرونا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ميلان ضد إمبولي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة فيورنتينا ضد روما: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة بوخوم ضد فرايبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 5

- مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 5

- مباراة باير ليفركوزن ضد فولفسبورج: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة ميتز ضد كليرمون فوت 63: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة لوهافر ضد تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ستراسبورج ضد موناكو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ليل ضد رين: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة مارسيليا ضد نانت: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام البنك الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على غريمه الزمالك بهدفين نظيفين، في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة نارية أمام الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام نيوزيلاندا في دورة الإمارات الودية

يلتقي منتخب مصر نظيره نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.