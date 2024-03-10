ليفربول ومانشستر سيتى اليوم.. جدول مباريات الأحد 10-3-2024 

تستقطب مباريات كرة القدم ملايين الجماهير حول العالم من مختلف الفرق المحلية والأوروبية والأفريقية الذين يبحثون عن مواعيد مباريات الدوريات والبطولات القائمة لمشاهدتها والاستمتاع بها.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 مارس 2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري المحدد إقامتها اليوم في مصر.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة الداخلية وبيراميدز الساعة 16:00

مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا الساعة 16:00

مباريات الدوري المصري يمكن مشاهدتها من خلال مجموعة قنوات أون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الساعة 17:45

مباراة وست هام يونايتد وبيرنلي الساعة 16:00

مباراة برايتون ونوتينجهام فورست الساعة 16:00

مباراة أستون فيلا وتوتنام هوتسبر الساعة 15:00

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة ريال بيتيس وفياريال الساعة 22:00

مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو الساعة 19:30

مباراة لاس بالماس وأتليتك بلباو الساعة 17:15

مباراة ديبورتيفو ألافيس ورايو فايكانو الساعة 15:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مبارا فيورنتينا وروما الساعة 21:45

مباراة يوفنتوس وأتالانتا الساعة 19:00

مباراة ميلان وإمبولي الساعة 16:00

مباراة ليتشي وهيلاس فيرونا الساعة 13:30

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة باير ليفركوزن وفولفسبورج الساعة 20:30

مباراة آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم الساعة 18:30

مباراة بوخوم وفرايبورج الساعة 16:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة أولمبيك مارسيليا ونانت الساعة 21:45

مباراة ليل وستاد رين الساعة 18:00

مباراة ستراسبورج وموناكو الساعة 16:00

مباراة لو هافر وتولوز الساعة 16:00

مباراة ميتز وكليرمونت فوت الساعة 16:00

مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس الساعة 14:00