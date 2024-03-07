الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد الخطأ الفادح.. استبعاد الحكم خيل مانزانو من مباريات الجولة 28 بالليجا

الحكم خيل مانزانو
الحكم خيل مانزانو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن أطقم الحكام التي ستدير مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني.

يأتي ذلك في ظل الحديث المستمر عن الحكم "خيل مانزانو"، الذي أثار جدلًا كبيرًا أثناء إدارته مباراة ريال مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

استبعاد الحكم خيل مانزانو

وكشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن أطقم الحكام التي ستدير مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023/ 2024، غدًا الجمعة، والتي تبدأ بمواجهة برشلونة ضد ريال مايوركا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضمن بيان الاتحاد الإسباني، استبعاد الحكم "خيل مانزانو" من إدارة أي مباراة في الجولة 28 من الدوري الإسباني، سواء كحكم ساحة أم كحكم مسئول عن تقنية الـVAR.

وكان الحكم خيل مانزانو قد تعرّض للعديد من الانتقادات خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إدارته مباراة ريال مدريد وفالنسيا.

يذكر أن الحكم خيل مانزانو يتواجد ضمن طاقم تحكيم مباراة ليفربول وسبارتا براج، كحكم رابع مع مواطنه خوسيه ماريا سانشيز. لمطالعة التفاصيل من هنا.

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خطأ فادح ارتكبه حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا

بدأت الواقعة، بإطلاق الحكم "خيل مانزانو" صافرة انتهاء المباراة في مفاجأة للجميع، أثناء تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد، إذ كانت الكرة في الهواء في طريقها من عرضية مررها إبراهيم دياز إلى بيلينجهام الذي وضعها في المرمى برأسية مُتقنة، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف؛ لأن المباراة انتهت.

الأمر الذي أثار دهشة وغضب الجميع، على رأسهم لاعبي ريال مدريد الذين اعترضوا على هذا التصرف، ومن بينهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي أبدى اعتراضه بشدة، ليصرخ في وجه الحكم.

وبالتالي، حصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام على بطاقة حمراء من قِبل الحكم "خيل مانزانو"؛ بسبب اعتراضه وصراخه، وتم إيقافه لمدة مباراتين؛ بسبب عدم احترامه للحكم. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبناءً عليه، تقدم ريال مدريد بشكوى ضد الحكم خيل مانزانو؛ بسبب إنهائه مباراة فالنسيا على ملعب "ميستايا" قبل اكتمال الهجمة الأخيرة التي سددها جود بيلينجهام.

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