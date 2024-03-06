الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رغم إثارته للجدل.. خيل مانزانو ضمن طاقم تحكيم مباراة ليفربول وسبارتا براج

خيل مانزانو
خيل مانزانو

تواجد الحكم خيل مانزانو ضمن طاقم تحكيم مباراة ليفربول وسبارتا براج في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره سبارتا براج التشيكي، على ملعب "ستاديون ليتنا" في العاصمة التشيكية "براج"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد سبارتا براج في الدوري الأوروبي، غدًا الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

خيل مانزانو ضمن طاقم تحكيم مباراة ليفربول وسبارتا براج

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحكم خيل مانزانو ظهر ضمن طاقم تحكيم مباراة ليفربول وسبارتا براج، كحكم رابع مع مواطنه خوسيه ماريا سانشيز.

يأتي ذلك بعدما أثار الحكم "خيل مانزانو" جدلًا كبيرًا، عندما أدار مباراة ريال مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

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خطأ فادح ارتكبه حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا

بدأت الواقعة، بإطلاق الحكم "خيل مانزانو" صافرة انتهاء المباراة في مفاجأة للجميع، أثناء تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد، إذ كانت الكرة في الهواء في طريقها من عرضية مررها إبراهيم دياز إلى بيلينجهام الذي وضعها في المرمى برأسية مُتقنة، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف؛ لأن المباراة انتهت.

الأمر الذي أثار دهشة وغضب الجميع، وعلى رأسهم لاعبي ريال مدريد الذين اعترضوا على هذا التصرف، ومن بينهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي أبدى اعتراضه بشدة، ليصرخ في وجه الحكم.

وبالتالي، حصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام على بطاقة حمراء من قِبل الحكم "خيل مانزانو"؛ بسبب اعتراضه وصراخه، وتم إيقافه لمدة مباراتين؛ بسبب عدم احترامه للحكم. لمطالعة التفاصيل من هنا.

خيل مانزانو مانزانو ليفربول سبارتا براج الدوري الاوروبي

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