إيقاف بيلينجهام مباراتين بعد طرده في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن عقوبة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بعد طرده أمام فالنسيا.

ووقع فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي مع فالنسيا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني. لمطالعة التفاصيل من هنا.

تفاصيل واقعة طرد جود بيلينجهام من مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وبدأت الواقعة، بإطلاق الحكم "خيل مانزانو" صافرة انتهاء المباراة، أثناء تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد، إذ كانت الكرة في الهواء في طريقها من عرضية إلى بيلينجهام الذي وضعها في المرمى، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف؛ لأن المباراة انتهت.

وبناءً عليه، اعترض كافة لاعبي ريال مدريد على هذا التصرف، وعلى رأسهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي أبدى اعتراضه بشدة، ليصرخ في وجه الحكم، قائلًا له: "كان يجب أن يستمر اللعب، هناك هدف لعين لم يحتسب".

وبالتالي، حصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام على بطاقة حمراء من قِبل الحكم "خيل مانزانو"؛ بسبب اعتراضه وصراخه.

لجنة المسابقات تعلن عقوبة جود بيلينجهام

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن لجنة المسابقات بالدوري الإسباني أعلنت إيقاف جود بيلينجهام لمدة مباراتين؛ بسبب عدم احترام الحكم خيل مانزانو.

وبالتالي فإن بيلينجهام سيغيب عن مباراتي ريال مدريد أمام سيلتا فيجو وأوساسونا في الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد تُخطط لتقديم استئناف، لمحاولة تخفيف عقوبة بيلينجهام.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 10 مارس، ثم يلتقي نظيره أوساسونا في "بامبلونا"، يوم 16 مارس الجاري.

بينما يلتقي فريق ريال مدريد نظيره لايبزيج الألماني، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.