مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-3-2024 ولقاء الأهلي والزمالك المقبل والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-3-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة العين الإماراتي ضد النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مباراة شيفيلد يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة العين الإماراتي ضد النصر السعودي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS AFC.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة شيفيلد يونايتد ضد أرسنال: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أوساسونا ضد ديبورتيفو ألافيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة إنتر ميلان ضد جنوى: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة أضنة ديمرسبور ضدفاتح قرا جمرك: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة أنطاليا سبور ضد جازينتاب: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة ألانيا سبور ضد طرابزون سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره وغريمه الزمالك في نهائي كأس مصر، والتي ستُقام في "الرياض" بالسعودية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام نيوزيلاندا في دورة الإمارات الودية

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.