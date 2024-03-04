شوبير: جلسة ثلاثية بين التوأم وصلاح والوزير على هامش نهائى كأس مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر كواليس الجلسة المنتظرة بين التوأم حسام حسن المدير الفني لـ"المنتخب الوطني"، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، مع محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والفراعنة.

شوبير: جلسة ثلاثية على هامش نهائي كأس مصر

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الإثنين: "كان هناك تواصل بالأمس من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع حسام حسن مدرب الفراعنة، ومحمد صلاح قائد المنتخب".

وأضاف: "حسام وإبراهيم حسن سيحضران نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبل، بالسعودية وكذلك وزير الشباب والرياضة".

وواصل شوبير: "أشرف صبحي اتفق مع الطرفين على ضرورة الوصول لحل نهائي بشأن هذه الأزمة، تتمثل في عمل جلسة ثلاثية بين التوأم وصلاح والوزير، عبر فيديو كونفراس أو زوم على هامش نهائى كأس مصر".

وشدد: "كنت أتمنى أن يتحدث حسام حسن فقط عن محمد صلاح فى المؤتمر الصحفى لتقديمه لوسائل الإعلام، ولكن ما حدث هو تحدث حسام وإبراهيم عن اللاعب".

وأشار شوبير إلى أنه "يتمنى أن يكون هناك شخص واحد فقط يتواصل مع اللاعب الفترة المقبلة، ويفضل أن يكون حسام باعتباره المسئول عن الجوانب الفنية، على أن يتفرغ شقيقه إبراهيم للجانب الإداري".

واختتم قائلًا: "صلاح زعلان من حسام بسبب تصريحاته السابقة ضده قبل توليه مهمة تدريب الفراعنة، اللاعب أبدى مرونة كبيرة فى حديثه مع الوزير، وكذلك التوأم لديه رغبة فى التواصل مع قائد منتخب مصر".

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية قد شهدت خلافات حادة بين التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بسبب تصريحات حسام عن اللاعب بعد إصابته مع الفراعنة أمام منتخب غانا، بمجموعات "كان 2023"، والتي ودع المنتخب منافساتها من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية، وترك اللاعب معسكر الفريق للسفر إلى إنجلترا لتلقي العلاج مع الجهاز الطبي الريدز.