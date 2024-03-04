محمد صلاح فى معسكر الفراعنة.. واتحاد الكرة: لا نريد أعذارا من ليفربول

كشف الدكتور إيهاب الكومي المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، عن تفاصيل معسكر المنتخب الوطني الأول، الذي سينطلق في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري، استعدادا للمنافسات القادمة.

وقال الكومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، إن المدير الفني للمنتخب حسام حسن، اختار عددا من اللاعبين المحترفين في الخارج، من بينهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مؤكدا أنه تم إرسال الاستدعاءات في الوقت المحدد، ولا يمكن للأندية الاعتذار عن إرسال اللاعبين.

وأضاف الكومي أن محمد صلاح يمثل قيمة كبيرة للمنتخب، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه في كل مباراة، متمنيا أن يتغلب على الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وأن يكون جاهزا للمشاركة في معسكر الفراعنة، مشيرا إلى أنه في حالة استمرار الإصابة، فلن يتم المخاطرة بصحة اللاعب، وسيكون هناك تفاهم مع ناديه.

وتحدث الكومي عن العلاقة الجيدة بين حسام حسن ومحمد صلاح، وقال إن كلاهما يتمتع بروح عالية، ويهتم بمصلحة المنتخب، ويطمح لتحقيق البطولات معه، مؤكدا أن اتحاد الكرة سيوفر كل الإمكانيات لدعم الجهاز الفني واللاعبين.

وفي ختام حديثه، عبر الكومي عن توقعاته بمباراة نهائي الكأس المصري بين الأهلي والزمالك، وقال إنه يتمنى أن تكون مباراة على مستوى عالمي، وأن تخرج بصورة ترضي الجماهير المصرية.