تقرير: محمد صلاح يعود لصفوف ليفربول فى قمة مانشستر سيتى

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن موعد عودة محمد صلاح نجمنا المصري لاعب ليفربول للمشاركة من جديد مع فريقه عقب غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وكانت آلام صلاح العضلية قد تجددت في نهاية مباراة فريقه أمام برينتفورد الأولى، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر؛ ليغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، كذلك مباراة الفريق أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقالت صحيفة “تايمز” الإنجليزية، أن صلاح سيعود للمشاركة مع ليفربول في لقاء مانشستر سيتي يوم 10 مارس الجاري في قمة البريميرليج على أن يغيب ضد سبارتا براج في الدوري الأوروبي.

يورجن كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة نوتنجهام

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، عن موقف المحترف المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" موسم 2023/ 2024.

ويستعد ليفربول لمواجهة نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "محمد صلاح لن يكون جاهزًا للعب غدًا لكنه في طريق العودة".

وأضاف: "ربما الأسبوع المقبل نراه، إنه يقترب من العودة، بصراحة، لا أعتقد أنه بعيد جدًا من العودة، لكنه لن يكون متاحًا غدًا".

صلاح ينافس هالاند على صدارة هدافي البريميرليج

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، الذي يأتي في الصدارة برصيد 17 هدفًا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، ويليه مانشستر سيتي بـ59 نقطة، وثالثًا يأتي فريق أرسنال برصيد 58 نقطة.