جدول مباريات اليوم الأحد 3-3-2024 فى الدورى المصرى والإنجليزى

تستمر مباريات الدوري المصري في منافساتها بين الفرق المتأهلة وهو ما يستقطب جماهير كرة القدم على المستوى المحلي ومختلف المباريات الدولية والأوروبية الأخرى.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري وكذلك الدوريات الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة إنبي والاتحاد السكندري الساعة 19:00

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

مباراة الزمالك وسوار الساعة 21:00

مباراة نهضة بركان والملعب المالي الساعة 21:00

مباراة ساجرادا إسبرانسا وأبو سليم الساعة 21:00

مباراة مودرن فيوتشر والهلال الساعة 18:00

مباراة الإفريقي وأكاديميكا لوبيتو الساعة 18:00

مباراة اتحاد الجزائر وسوبر سبورت الساعة 18:00

مباراة ريفيرز يونايتد ودريمز الساعة 18:00

مباراة ديابل نوار وسيخوخون الساعة 15:00



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الساعة 17:00

مباراة بيرنلي وبورنموث الساعة 15:00



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة أتليتك بلباو وبرشلونة الساعة 22:00

مباراة ريال مايوركا وجيرونا الساعة 19:30

مباراة أتليتكو مدريد وريال بيتيس الساعة 17:15

مباراة فياريال وغرناطة الساعة 15:00



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة نابولي ويوفنتوس الساعة 21:45

مباراة أتالانتا وبولونيا الساعة 19:00

مباراة فروزينوني وليتشي الساعة 16:00

مباراة إمبولي وكالياري الساعة 16:00

مباراة هيلاس فيرونا وساسولو الساعة 13:30



مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة هوفنهايم وفيردر بريمن الساعة 18:30

مباراة كولن وباير ليفركوزن الساعة 16:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة أولمبيك ليون ولانس 21:45

مباراة ستاد رين ولوريان الساعة 18:05

مباراة نانت وميتز الساعة 16:00

مباراة مونبلييه وستراسبورج الساعة 16:00

مباراة بريست 29 لو هافر وفرانسيس لو الساعة 16:00

مباراة تولوز ونيس الساعة 14:00

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة بورتو وبنفيكا الساعة 22:30

مباراة سبورتنج لشبونة وفارنزي الساعة 20:00

مباراة بورتيمونينسي وفيزيلا الساعة 17:30

مباراة كاسا بيا وجل فيسنتي الساعة 17:30



مواعيد مباريات الدوري التركي

مباراة بشكتاش وجالاتا سراي الساعة 18:00

مباراة باشاك شهير وسامسون سبور الساعة 12:30

مباراة بنديك سبور وكونيا سبور الساعة 12:30



مواعيد مباريات الدوري الهولندي

مباراة هيراكلس وألمير سيتي الساعة 21:00

مباراة فورتونا سيتارد وإكسيلسيور الساعة 17:45

مباراة هيرنفين وزفوله الساعة 15:30

مباراة إيندهوفن وفيينورد الساعة 15:30

مباراة أياكس وأوتريخت الساعة 13:15



مواعيد مباريات الرابطة التونسية المحترفة

مباراة نجم المتلوي واتحاد بن قردان الساعة 15:00

مباراة الأولمبي الباجي ومستقبل المرسى الساعة 15:00



مواعيد مباريات الدوري البلجيكي

مباراة كورتريك ومولينبيك بروكسل الساعة 20:15

مباراة أندرلخت وأوبين الساعة 19:30

مباراة رويال أنتويرب وسينت ترويدن الساعة 17:00

مباراة جينك وكلوب بروج الساعة 14:30



مواعيد مباريات الدوري السويسري

مباراة زيورخ ويانج بويز الساعة 17:30

مباراة فينترتور الساعة 17:30

مباراة لوزيرن ولوجانو الساعة 15:15



مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

مباراة نيو انجلاند ريفليوشن وتورونتو الساعة 21:00

مياراة بورتلاند تمبرز ودي سي يونايتد الساعة 05:30

مباراة سان خوسيه إيرث كوايكس ولوس أنجلوس جالاكسي الساعة 05:30

مباراة كولورادو رابيدز وناشفيل الساعة 04:30

مباراة هيوستن دينامو ونيو يورك ريد بولز الساعة 03:30

مباراة شيكاغو فاير وسينسناتي الساعة 03:30

مباراة دالاس ومونتريال الساعة 03:30

مباراة سان لويس سيتي ونيو يورك سيتي الساعة 03:30

مباراة سبورتينج كانساس سيتي وفيلادلفيا يونيون الساعة 03:30

مباراة فانكوفر وايتكابس وشارلوت الساعة 02:30