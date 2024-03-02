مواعيد مباريات اليوم السبت 2-3-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة بيراميدز ضد نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا، بجانب مباراة نوتينجهام فورست ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم السبت 2-3-2024 والقنوات الناقلة

يعرض الدستور للقراء مواعيد مباريات اليوم السبت 2-3-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والذي جاء كما يلي:-

مباراة الإسماعيلي ضد بلدية المحلة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة صن داونز ضد مازيمبي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة بيراميدز ضد نواذيبو: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة سيمبا ضد جوانينج جالاكسي: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة الوداد ضد أسيك ميموزا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة الترجي ضد الهلال: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة بيترو أتلتيكو ضد النجم الساحلي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة برينتفورد ضد تشيلسي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة إيفرتون ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- مباراة فولهام ضد برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 9

- مباراة نوتينجهام فورست ضد ليفربول: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- مباراة لوتون تاون ضد أستون فيلا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة إشبيلية ضد ريال سوسييداد: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة رايو فاليكانو ضد قادش: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة خيتافي ضد لاس بالماس: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة أودينيزي ضد ساليرنيتانا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة مونزا ضد روما: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة تورينو ضد فيورنتينا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة يونيون برلين ضد بروسيا دورتموند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة ماينز ضد بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة بوخوم ضد لايبزيج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة هايدنهايم ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة دارمشتات 98 ضد أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة فولفسبورج ضد شتوتجارت: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الخليج ضد الشباب: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة ضمك ضد الاتفاق: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC2 HD

- مباراة الأهلي ضد الفتح: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره وغريمه الزمالك في نهائي كأس مصر، والتي ستُقام في "الرياض" بالسعودية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.

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