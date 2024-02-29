"يويفا" يُعاقب جماهير بايرن ميونخ بسبب أحداث مباراة لاتسيو

حددت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، العقوبة ضد جماهير نادي بايرن ميونخ؛ بسبب مباراة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق بايرن ميونخ الألماني قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأولمبيكو"، قبل أسبوعين، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وأثناء المباراة، قامت جماهير بايرن ميونخ بأعمال شغب وإشعال الألعاب النارية وإلقاء بعض الأشياء على أرض الملعب.

يويفا يُعاقب جماهير بايرن ميونخ

وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بيانًا رسميًا أكدت خلاله حرمان جماهير بايرن ميونخ من حضور المباراة المقبلة أمام لاتسيو.

بالإضافة إلى فرض غرامة على نادي بايرن ميونخ بقيمة 10.500 يورو؛ بسبب إلقاء جماهيره أشياء في أرض الملعب، كذلك غرامة أخرى بقيمة 40.250 يورو؛ بسبب إشعال الألعاب النارية.

ليس هذا فحسب، بل أيضًا قررت اللجنة إيقاف دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ؛ بسبب طرده في مباراة لاتسيو الماضية.

على أن يكون دايوت أوباميكانو متاحًا للمشاركة مع بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي، في حال فوز بايرن ميونخ أمام لاتسيو وتأهله للدور التالي.

ويستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره لاتسيو، على ملعب "أليانز أرينا"، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مارس، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره فرايبورج، غدًا الجمعة، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، خلف باير ليفركوزن صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة.