الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"يويفا" يُعاقب جماهير بايرن ميونخ بسبب أحداث مباراة لاتسيو

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

حددت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، العقوبة ضد جماهير نادي بايرن ميونخ؛ بسبب مباراة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق بايرن ميونخ الألماني قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأولمبيكو"، قبل أسبوعين، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وأثناء المباراة، قامت جماهير بايرن ميونخ بأعمال شغب وإشعال الألعاب النارية وإلقاء بعض الأشياء على أرض الملعب.

يويفا يُعاقب جماهير بايرن ميونخ

وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بيانًا رسميًا أكدت خلاله حرمان جماهير بايرن ميونخ من حضور المباراة المقبلة أمام لاتسيو.

بالإضافة إلى فرض غرامة على نادي بايرن ميونخ  بقيمة 10.500 يورو؛ بسبب إلقاء جماهيره أشياء في أرض الملعب، كذلك غرامة أخرى بقيمة 40.250 يورو؛ بسبب إشعال الألعاب النارية.

txt

خطوة جديدة من كيليان مبابى تقربه إلى ريال مدريد

txt

رحيل هالاند عن مانشستر سيتي.. هل سيكون إلى ريال مدريد أم برشلونة؟

 

ليس هذا فحسب، بل أيضًا قررت اللجنة إيقاف دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ؛ بسبب طرده في مباراة لاتسيو الماضية.

على أن يكون دايوت أوباميكانو متاحًا للمشاركة مع بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي، في حال فوز بايرن ميونخ أمام لاتسيو وتأهله للدور التالي.

ويستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره لاتسيو، على ملعب "أليانز أرينا"، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مارس، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره فرايبورج، غدًا الجمعة، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، خلف باير ليفركوزن صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة.

يويفا بايرن ميونخ لاتسيو دورى الأبطال دوري ابطال اوروبا الاتحاد الأوروبى لكرة القدم جماهير بايرن ميونخ

مواد متعلقة

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو قبل قمة كأس ملك إسبانيا

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية في دوري نايل والقنوات الناقلة

رحيل هالاند عن مانشستر سيتي.. هل سيكون إلى ريال مدريد أم برشلونة؟

خطوة جديدة من كيليان مبابى تقربه إلى ريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-2-2024 ومواجهات الأهلي والمنتخب القادمة والقنوات الناقلة

كواليس حديث مبابى مع ماكرون وأمير قطر بشأن ريال مدريد

لجنة الانضباط ترفض شكوى إشبيلية ضد ريال مدريد بشأن انتقاد الحكام

توتنهام ونيوكاسل يونايتد يتنافسان على ضم عمر مرموش

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

38 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية