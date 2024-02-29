تنطلق اليوم، الخميس، القمة النارية بين ناديي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب "سان ماميس"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا، اليوم الخميس، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، قد انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو قبل قمة كأس ملك إسبانيا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 197 في تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 196 مباراة من قبل في مختلف البطولات، حقق خلالهم أتلتيكو مدريد الفوز في 90 مباراة، مقابل 73 انتصارًا لفريق أتلتيك بيلباو، بينما تعادلا في 33 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أتلتيكو مدريد 304 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 285 هدفًا من لاعبي أتلتيك بيلباو.

- وعلى صعيد بطولة كأس ملك إسبانيا، التقى الفريقان في 17 مباراة، حقق خلالهم أتلتيكو مدريد الفوز في 7 مباريات، مقابل 8 انتصارات لفريق أتلتيك بيلباو، بينما تعادلا في مواجهتين فقط.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أتلتيكو مدريد 21 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 24 هدفًا من لاعبي أتلتيك بيلباو.

- حصد فريق أتلتيك بيلباو لقب كأس ملك إسبانيا 24 مرة في تاريخه، بينما توّج أتلتيكو مدريد باللقب 10 مرات.