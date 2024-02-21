الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أتلتيكو مدريد يكشف طبيعة إصابة «جريزمان»

أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان

كشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن طبيعة إصابة الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، خلال مواجهته أمام إنتر الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

واضطر المهاجم الفرنسي إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 78 من المباراة التي جمعت الفريقين، يوم أمس الثلاثاء، على ملعب (جوسيبي مياتزا)، في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وحسبما ذكر أتلتيكو مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يعاني أنطوان جريزمان من التواء متوسط ​​في الكاحل، وفقًا للتقرير الذي قدمته الخدمات الطبية للنادي بعد أن اضطر المهاجم الفرنسي إلى مغادرة الملعب في المرحلة الأخيرة من المباراة ضد إنتر يوم الثلاثاء. يبقى الرقم "7" باللونين الأحمر والأبيض في انتظار التطور".

وكان إنتر الإيطالي، قد حقق فوزا صعبا على ضيفه أتلتيكو مدريد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إيابا، يوم الثالث عشر من مارس المقبل، على ملعب ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

 

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