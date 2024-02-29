الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أبرزهم فودين وساكا.. الدوري الإنجليزي يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في فبراير

فودين وساكا
فودين وساكا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر فبراير الجاري.

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن المرشحين للفوز بجائزة الأفضل

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر فبراير الجاري.

ولم تشهد القائمة تواجد أي لاعب من فريق ليفربول، حيث يتنافس فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، مع راسموس هويلوند، الذي تألق مؤخرًا مع مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى تواجد بوكايو ساكا، نجم أرسنال.

 

txt

تعيين فلاديمير بيتكوفيتش مدربًا لمنتخب الجزائر خلفًا لـ"بلماضي"

txt

إيقاف بول بوجبا عن ممارسة كرة القدم لمدة 4 سنوات

 

قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر فبراير، على النحو التالي:

1- فيل فودين (مانشستر سيتي).

2- راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد).

3- بوكايو ساكا (أرسنال).

4- جواو جوميز (ولفرهامبتون).

5- باسكال جروس (برايتون).

6- ودريجو مونيز (فولهام).

7- أولي واتكينز (أستون فيلا).

 

غياب لاعبي ليفربول عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في فبراير

يذكر أن النجم البرتغالي ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول، قد توّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر يناير 2024 الماضي، ولكنه يُعاني حاليًا من الإصابة وغيابه عن مباريات فريقه.

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

الدورى الانجليزى جائزة الأفضل رابطة الدوري الإنجليزي فودين مانشستر سيتى ارسنال بوكايو ساكا مانشستر يونايتد ليفربول

الأكثر قراءة

عاجل| أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتي اللي حصل"

عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

80 مليار دولار استثمارات أجنبية جديدة في الطريق لمصر

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

لجنة الحكام تقرر إسناد قمة نهائى كأس مصر لطاقم أجنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70