أبرزهم فودين وساكا.. الدوري الإنجليزي يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في فبراير

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر فبراير الجاري.

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن المرشحين للفوز بجائزة الأفضل

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر فبراير الجاري.

ولم تشهد القائمة تواجد أي لاعب من فريق ليفربول، حيث يتنافس فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، مع راسموس هويلوند، الذي تألق مؤخرًا مع مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى تواجد بوكايو ساكا، نجم أرسنال.

قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر فبراير، على النحو التالي:

1- فيل فودين (مانشستر سيتي).

2- راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد).

3- بوكايو ساكا (أرسنال).

4- جواو جوميز (ولفرهامبتون).

5- باسكال جروس (برايتون).

6- ودريجو مونيز (فولهام).

7- أولي واتكينز (أستون فيلا).

غياب لاعبي ليفربول عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في فبراير

يذكر أن النجم البرتغالي ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول، قد توّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر يناير 2024 الماضي، ولكنه يُعاني حاليًا من الإصابة وغيابه عن مباريات فريقه.

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.