تعيين فلاديمير بيتكوفيتش مدربًا لمنتخب الجزائر خلفًا لـ"بلماضي"

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا لـ جمال بلماضي.

وكان جمال بلماضي قد أعلن رحيله عن منصبه كمدير فني لمنتخب الجزائر، بعد توديع بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار، من دور المجموعات، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى فشل التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الاتحاد الجزائري يُعلن تعيين فلاديمير بيتكوفيتش مدربًا للمنتخب الأول

وأصدر الاتحاد الجزائري بيانًا رسميًا، أفاد خلاله: "توصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، للإشراف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم".

وأضاف البيان: "المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني سيحل يوم الأحد المقبل بالجزائر، على أن يتم تقديمه إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الإثنين".

وكان منتخب الجزائر قد تواجد في مجموعة قوية، تضم منتخبات أنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وتأهلت جميع الأندية إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، بينما ودّع منتخب الجزائر المسابقة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

واكتفى "ثعالب الصحراء" بتعادلين مع أنجولا 1/1 ثم بوركينا فاسو 2/2 قبل أن يخسر أمام موريتانيا بهدف أمس الثلاثاء.

يذكر أن منتخب الجزائر قد توّج بلقب كأس أمم إفريقيا "كان 2019"، والتي أقيمت في مصر.